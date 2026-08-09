Italia, non solo Pirlo: Maldini aveva altri due nomi in testa

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Non solo Andrea Pirlo. Paolo Maldini e Leonardo avevano altri nomi sui quali puntare per poter sostituire Gennaro Gattuso sulla panchina dell'Italia.

Nei sedici giorni da dirigenti azzurri avevano messo sul tavolo profili come l'ex centrocampista di Juve e Milan, ma anche altri due campioni del mondo che avrebbero potuto prendere il suo posto qualora le cose non fossero andate come sperato: Daniele De Rossi e Fabio Grosso. A confermarlo è stato lo stesso Maldini che, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato delle sue scelte per la panchina italiana.

"Daniele De Rossi e Fabio Grosso. Tre campioni del mondo. Ma il presidente ci ha detto che in base agli accordi che l’hanno portato all’elezione, con l’appoggio di tutti i club tranne la Lazio, non potevamo toccare gli allenatori delle squadre di serie A. Quindi De Rossi e Grosso erano esclusi".