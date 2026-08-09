Calciomercato Lazio | Ivanovic sempre più lontano. E ora? L'elenco delle alternative

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Cambia tutto in poche ore. Come anticipato nella serata di ieri, Ivanovic è sempre più lontano dalla Lazio. Ulteriori colpi di scena sono sempre dietro l'angolo, ma pare essere l'ennesima trattativa sfumata di quest'estate. Gattuso ha sempre predicato calma, ma sicuramente inizia anche lui a non essere sereno. Stasera c'è l'ultima amichevole col Frosinone prima del debutto ufficiale contro il Mantova in Coppa Italia, e non ha nessuna delle sue richieste fatte sin dal primo giorno di ritiro. E adesso che succede?

Si riaprono definitivamente le piste Pinamonti (c'è stato un incontro con l'agente a Formello la scorsa settimana), Piccoli (c'è il Bologna) e rimane in piedi quella che porta a Gimenez. Ma in tutti i casi serve tempo. Tanto tempo. E solamente dopo l'approdo di una punta si cercherà di cedere Ratkov in Russia (la Dinamo potrebbe alzare l'offerta di 15 milioni di euro perché il Salisburgo ha una percentuale sulla futura rivendita e i biancocelesti vogliono monetizzare al massimo).

Il giovane serbo non è del tutto convinto di andare a giocare in quel campionato. Ma trovandosi chiuso potrebbe finire per chiedere alle lusinghe. Ad oggi è comunque il titolare, nonostante Rino non sia convinto.