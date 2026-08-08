Lazio | Ratkov, ecco perché la società gioca al rialzo: c'entra il Salisburgo
08.08.2026 13:00 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Piovono conferme sul fronte Ratkov. Come vi avevamo anticipato, la Dinamo Mosca si è mossa per il centravanti classe 2003, mettendo sul tavolo 15 milioni di euro per provare a portare in Russia la punta serba.
Un'offerta importante, ma ancora lontana dalle richieste della Lazio, che valuta il giocatore almeno 23 milioni. Secondo l'edizione odierna de La Repubblica, la cifra è legata anche alla percentuale che il club biancoceleste dovrà riconoscere al Salisburgo sulla futura rivendita.
Ratkov, intanto, non sembra prendere in considerazione l'ipotesi di partire. L'attaccante vuole giocarsi le proprie chance a Roma e, almeno per il momento, non pensa a un trasferimento.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.