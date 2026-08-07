NEWS | Sinner, Cahill rivela: "Da Las Vegas lo caccerebbero in fretta..."

Jannik Sinner non è solo il numero uno al mondo del tennis ma, è anche un ottimo giocatore di carte. Parola di coach Darren Cahill che ha rivelato alcuni retroscena interessanti in un’intervista concessa a a Matthew Futterman, per il suo libro The Cruelest Game: Chasing Greatness in Professional Tennis. “Dobbiamo stare attenti a Jannik... <<< SINNER >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini