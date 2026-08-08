LeastSquares: "La Lazio ha scarse risorse. Mancano i ricavi e..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’esperto economista ‘LeastSquares' (su X) ha parlato della situazione finanziaria della Lazio, che sicuramente non versa in ottime condizioni. Di seguito le sue parole: “La Lazio ha il vincolo regolamentare, quello delle noif, del saldo zero, poi c’è il tema della liquidità; la Lazio ha scarse risorse, ce lo dice l’ultima semestrale. C’è una difficoltà nel reperire le risorse che impatta sul mercato. La Lazio non ha rispettato la nuova soglia al 31 marzo, quindi le operazioni in entrata inferiori alle uscite servono ad abbassare questo rapporto, per contenerlo ed evitare il blocco a gennaio".

"Poi c’è un altro tema: la Lazio a gennaio ha ceduto calciatori per circa 60 milioni proprio perché serve liquidità, i ricavi commerciali stentano ad arrivare quindi devi sopperire alla mancanza di cassa. Il discorso è sempre quello: puoi colmare queste lacune con un aumento di capitale, ma questa è una variabile che non esiste nel mondo Lazio dall’ingresso di Lotito".

"Nelle ultime settimana circolava una bufala secondo cui la Lazio, grazie alla rivalutazione di Formello, avesse generato riserve di utili per 140 milioni di euro: non è entrato un euro, c’è stata una rivalutazione dell’asset che ha messo in sicurezza il patrimonio netto. I ricavi non arrivano per fortuna, arrivano se tu investi. Occorre un progetto solido. La Lazio ha il nono fatturato e c’è arrivata perché le stanno davanti squadre che hanno investito, tutto dipende da come gestisce il club”.

Pubblicato il 07/08