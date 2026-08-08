Ratkov, gol per convincere la Lazio: ma il mercato resta sullo sfondo

RASSEGNA STAMPA- Sei gol per farsi notare, non ancora abbastanza per cancellare i dubbi. Ratkov sta vivendo un'estate sospesa tra la voglia di conquistare la Lazio e le sirene del mercato. Gattuso gli sta concedendo spazio nelle amichevoli, anche per la mancanza di alternative, e il serbo ha risposto con i numeri. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il giudizio però resta in sospeso: per il tecnico il centravanti è ancora la priorità del mercato e questo condiziona inevitabilmente anche il futuro del classe 2003.

Ratkov sembra un altro rispetto ai primi mesi italiani. Dopo un ambientamento complicato, ha trovato fiducia e continuità nelle amichevoli: gol contro il Flaminia, doppietta con l'Avellino, rete ad Ascoli e altri due centri con l'Ostiamare. Sei gol totali, che lo rendono il miglior marcatore della Lazio in questa preparazione. Numeri da considerare anche alla luce del livello degli avversari, ma che hanno convinto Gattuso dei suoi progressi.

L'allenatore continua a considerarlo un giocatore da far crescere, non ancora pronto per sostenere da titolare il peso dell'attacco per un'intera stagione. L'idea resta quella di affiancargli un centravanti di ruolo.

Sullo sfondo c'è il mercato. Si è parlato di un interesse della Dinamo Mosca per circa 15 milioni. In caso di un'offerta importante, la Lazio la valuterebbe comunque. Ratkov è sempre stato considerato un investimento per il futuro, ma il club ha bisogno di risorse per completare la rosa. Intanto il serbo continua a segnare e a rendere più complicata ogni decisione sul suo futuro.