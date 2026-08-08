Calciomercato Lazio | Tavares, non solo Porto: si cercano acquirenti altrove

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Nuno Tavares può lasciare la Capitale durante questa finestra di mercato. Il portoghese non dà garanzie fisiche, c'è Pedraza in rampa di lancio che invece si sta dimostrando duttile e abile in fase offensiva e di copertura. Secondo l'edizione odierna de Il Messaggero, il portoghese non convince più il ds Fabiani, il quale sta cercando una soluzione: oltre al Porto, potrebbero tornare a bussare alla porta della Lazio club turchi e arabi per il terzino.

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.