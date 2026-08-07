Schwoch nella bufera per il caso Roggero: “Errore non aver ucciso il terzo”

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© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

L’ex attaccante di Serie B Stefan Schwoch, oggi commentatore per Dazn e consulente finanziario, torna a fare parlare di sé. Lo fa, però, per argomenti che nulla hanno a che fare con il pallone.

“Spero che possa succedere a te quello che è successo Roggero” ha scritto il secondo miglior marcatore della storia della Serie B riferendosi al caso che ha visto coinvolto il gioielliere della provincia di Cuneo Mario Roggero, condannato per aver ucciso due due rapinatori e ferito un terzo in una sparatoria risalente al 28 aprile 2021.

Schwoch poi ha continuato: “Tutta colpa delle zecche comuniste e dei giudici che cantano Bella Ciao”. Il commento più pesante, però, è quello che il 56enne ha riservato direttamente alla vicenda: “L’errore è stato quello di non aver ammazzato il terzo”. Parole che hanno inevitabilmente scatenato la bufera intorno all’ex calciatore.