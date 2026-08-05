Lazio - Ostiamare, Lotito arriva a Formello per l'amichevole

05.08.2026 19:18 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio - Ostiamare, Lotito arriva a Formello per l'amichevole
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lotito a Formello. Durante il secondo tempo di Lazio - Ostiamare, il presidente biancoceleste è arrivato al centro sportivo per assistere alla mezz'ora finale dell'amichevole che si sta disputando a porte chiuse sul campo centrale.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.