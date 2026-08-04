"Loro hanno le p*lle!": a Valencia invidiano la protesta dei tifosi della Lazio

La protesta dei tifosi della Lazio ha fatto il giro del mondo. Negli ultimi giorni è diventato un tema di discussione tra Francia e Spagna, dove grandi quotidiani come L'Equipe o As hanno trattato l'argomento sulle loro pagine.

In particolare, il tema ha colpito nel profondo i tifosi del Valencia. Anche loro vivono da tempo in un clima di astio e dissenso contro il presidente Kiat Lim. Sui social si aprono le discussioni, il modello della Lazio è un esempio da seguire.

"La Lazio è passata da 30.000 abbonati a 2.000 per opporsi al proprio proprietario. A Valencia, invece, da sette anni gridiamo "Lim vattene" mentre continuiamo a battere record di presenze allo stadio. Poi ci chiediamo perché non cambia mai nulla. Le parole non servono se sono sempre accompagnate dal denaro", questo un messaggio su X di un tifoso del Valencia. Poi ancora: "Non abbiamo lo stesso coraggio degli italiani. Loro hanno le idee chiare e sanno cosa vogliono per il loro club".

Un altro messaggio recita: "Forse stanno seminando la scomparsa del loro club, ma lo fanno con due p*lle così. Perché se il club non incassa, non potrà acquistare giocatori e finirà per retrocedere". La protesta dei tifosi della Lazio fa parlare di sé e viene presa da esempio anche dalle altre tifoserie. E compresa.