FORMELLO - Lazio, riposo e ripresa: ultime amichevoli prima del Mantova

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Un giorno di stop e poi si torna in campo. Dopo le due amichevole consecutive con Avellino e Ascoli, Gattuso ha concesso ventiquattro ore di riposo alla squadra. Gli allenamenti riprenderanno martedì pomeriggio, alla vigilia del penultimo test contro l'Ostiamare (ore 18 a Formello). Difficilmente il tecnico della Lazio avrà a disposizione Pellegrini e Nuno Tavares, entrambi alle prese con problemi fisici.

Il primo ha saltato la trasferta del Del Duca per un fastidio alla caviglia; il secondo invece combatte da giorni con un'infiammazione al ginocchio. Sono entrambi out, come anche Patric e Gigot. Nella lista degli indisponibili restano i lungodegenti Isaksen e Cataldi, in fase di recupero dopo le rispettive operazioni per la pubalgia.

Gattuso spera di ritrovarli dopo il 9 agosto, al termine dell'ultima amichevole contro il Frosinone. Una volta ristabiliti, dovranno affrontare una fase di preparazione per mettere minuti nelle gambe e trovare il ritmo partita. Anche perché si avvicina la prima partita ufficiale, quella del 16 agosto contro il Mantova in Coppa Italia. E settimana dopo inizierà il campionato, a Bologna.