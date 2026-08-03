Calciomercato Lazio | Brescianini, c'è il Sassuolo: l'intreccio con Thorstvedt

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il mercato dei biancocelesti si complica sempre di più, se possibile. La Lazio non è più in pole neanche per Marco Brescianini, calciatore della Fiorentina finito nel mirino di Fabiani per rinforzare il centrocampo di Gattuso. Secondo Il Messaggero, infatti, l'ex Atalanta e Frosinone è in cima alla lista delle preferenze del Sassuolo. L'idea della Fiorentina è quella di utilizzare Brescianini come contropartita per arrivare a Thorstvedt, profilo che tanto piace a mister Grosso.