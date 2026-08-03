"A livello mentale deve recuperare": le parole di Gattuso su Ratkov

Ha parlato anche di Ratkov, a segno anche nell'amichevole contro l'Ascoli, mister Gattuso al termine della gara contro la squadra di mister Tomei.

"Per quanto riguarda Ratkov penso che ha caratteristiche che mi piacciono molto. È un ragazzo che l'anno scorso ha giocato poco, a livello mentale deve recuperare e queste sono le valutazioni, ma ripeto, a me piace parlare dei ragazzi che ho oggi a disposizione dopo vedremo cosa succederà".

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