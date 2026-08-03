Lazio, Cucchi: "Bello vedere sventolare bandiere laziali". E sui giovani...
03.08.2026 13:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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© foto di Federico De Luca
La Lazio porta a casa un'altra vittoria in amichevole, ha battuto in rimonta anche l'Ascoli con le reti di Zaccagni e Ratkov. Via social, Riccardo Cucchi ha commentato così la prestazione dei biancocelesti, soffermandosi in particolare sulla presenza dei tifosi: "Meglio il secondo tempo. Alla fine la Lazio porta a casa una vittoria, i gol di Zaccagni e Ratkov e qualche buona prestazione di alcuni giovani. Bello vedere sventolare le bandiere laziali".
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