Lazio, Cucchi: "Bello vedere sventolare bandiere laziali". E sui giovani...

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© foto di Federico De Luca

La Lazio porta a casa un'altra vittoria in amichevole, ha battuto in rimonta anche l'Ascoli con le reti di Zaccagni e Ratkov. Via social, Riccardo Cucchi ha commentato così la prestazione dei biancocelesti, soffermandosi in particolare sulla presenza dei tifosi: "Meglio il secondo tempo. Alla fine la Lazio porta a casa una vittoria, i gol di Zaccagni e Ratkov e qualche buona prestazione di alcuni giovani. Bello vedere sventolare le bandiere laziali".

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