Lazio, chi è Hautekiet: il centrale belga che studia la scienza e il clima

Ibe Hautekiet è il nuovo obiettivo della Lazio per rinforzare la difesa. Ha 24 anni, è alto 1,88, piede destro, gioca anche a sinistra. Ad aprile ha rinnovato il contratto con lo Standard Liegi con la promessa di esser ceduto in caso di offerte. La scelta del rinnovo è stata fatta per il bene del club, non voleva andare via a parametro zero nel 2027 e penalizzare lo Standard Liegi.

Originario di Kortrijk, Hautekiet è lontano dagli stereotipi sui calciatori. Il classe 2002 aveva inizialmente intrapreso gli studi di fisioterapia, ma questa scelta si è rivelata incompatibile con la sua carriera calcistica. Alla fine ha optato per altro, una laurea in sostenibilità e scienze ambientali presso l'Università di Utrecht: "Fortunatamente, ho trovato un corso di laurea che mi permette di combinare il mio interesse per la scienza con una tematica attuale come il cambiamento climatico", queste le sue parole rilasciate a Het Nieuwsblad.

Un'intera carriera in Belgio per Hautekiet. Dall'inizio nelle giovanili dello Zulte Waregem fino a quelle del Club Bruges, poi il salto in prima squadra e la cessione allo Standard Liegi nel gennaio 2023. Con il club belga ha collezionato 2 gol e 1 assist in 83 presenze, ma è diventato titolare solo in questa stagione. Ora sembra arrivato il momento per una nuova avventura.

Hautekiet è stato vicino all'addio già durante il mercato di gennaio. C'era l'interesse di Torino e Udinese in Italia, ma anche di club tedeschi. Ora lo punta la Lazio come nuovo rinforzo per la difesa.