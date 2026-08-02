Ascoli - Lazio, si sentono solo i tifosi biancocelesti: stupore a Dazn

I tifosi della Lazio sono tornati a sostenere la propria squadra del cuore, anche se solo in trasferta. Ad Ascoli, sugli spalti del Del Duca, si sentono solo i cori dei tifosi biancocelesti. Così come in televisione. In particolare, il coro "Lazio, Lazio!" ha catturato l'attenzione del commentatore di Dazn, il quale ha esaltato e sottolineato in diretta il botta e risposta dei tifosi laziali dal settore ospiti alla Tribuna Mazzone.

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.