Ascoli - Lazio, dove vedere l'amichevole in tv e in streaming

01.08.2026 17:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Ascoli - Lazio, dove vedere l'amichevole in tv e in streaming

Alle porte la quarta amichevole estiva per la Lazio di Gattuso. Dopo le vittorie contro la Primavera (3-1), la Flaminia Civita Castellana (6-0) e l’Avellino (6-3) i biancocelesti si preparano alla prima gara fuori da Formello contro l’Ascoli. Zaccagni e compagni scenderanno in campo domenica 2 agosto alle 20:45 allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli per una gara che sarà trasmessa in diretta streaming su sslazio.it, sull'App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, DAZN e Sportitalia.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.