WOMEN | Settore giovanile, Mura rinnova il suo contratto con la Lazio
01.08.2026 15:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Altra conferma a Formello. Per quanto riguarda il settore giovanile della Lazio Women, la giovane Margherita Mura in settimana ha rinnovato il suo contratto con la società biancoceleste. Difensore centrale classe 2012, nella prossima stagione giocherà nella categoria delle Under 15.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.