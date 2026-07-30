Lazio, Gattuso ordina la ‘punizione’ per Taylor: i dettagli

30.07.2026 18:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Gattuso ordina la ‘punizione’ per Taylor: i dettagli

Aveva fatto rumore il confronto tra Kenneth Taylor e Rino Gattuso nella seduta mattutina odierna. L’allenatore della Lazio aveva infatti mandato negli spogliatoi il centrocampista olandese dopo circa un’ora a causa di dibattito tra i due.

Con l’inizio della seduta pomeridiana della Lazio, però, il caso sembra del tutto rientrato. Taylor è regolarmente in campo e ha iniziato la seduta partecipando a un torello a cui si è aggiunto anche mister Gattuso. Che, una volta terminato l’esercizio, ha ordinato la punizione per l’olandese. 

I compagni si sono messi in due file a formare uno stretto corridoio in cui Taylor è stato costretto a passare provando a schivare il maggior numero di schiaffi, come accade solitamente ai nuovi arrivati. Grandi sorrisi durante l’annuncio della punizione di Gattuso e dopo l’esecuzione, a dimostrare un clima sereno nello spogliatoio e soprattutto intorno all’olandese.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.