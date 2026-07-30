Lazio, Gattuso ordina la ‘punizione’ per Taylor: i dettagli

Aveva fatto rumore il confronto tra Kenneth Taylor e Rino Gattuso nella seduta mattutina odierna. L’allenatore della Lazio aveva infatti mandato negli spogliatoi il centrocampista olandese dopo circa un’ora a causa di dibattito tra i due.

Con l’inizio della seduta pomeridiana della Lazio, però, il caso sembra del tutto rientrato. Taylor è regolarmente in campo e ha iniziato la seduta partecipando a un torello a cui si è aggiunto anche mister Gattuso. Che, una volta terminato l’esercizio, ha ordinato la punizione per l’olandese.

I compagni si sono messi in due file a formare uno stretto corridoio in cui Taylor è stato costretto a passare provando a schivare il maggior numero di schiaffi, come accade solitamente ai nuovi arrivati. Grandi sorrisi durante l’annuncio della punizione di Gattuso e dopo l’esecuzione, a dimostrare un clima sereno nello spogliatoio e soprattutto intorno all’olandese.