Caravello: "Lazio? Arriveranno giocatori che non hanno situazioni più appetibili"

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Il procuratore sportivo Danilo Caravello è intervenuto ai microfoni di Radiosei sulla surreale situazione in casa Lazio e sulle difficoltà di intervento del club sul calciomercato: "Questo è un calcio che deve fare i conti con i bilanci, il mercato è difficile per tutte le italiane. Il caso Lazio, poi, è influenzato anche dalla distanza tra tifosi e società. I giocatori che devono venire a Roma sanno quale sia la situazione, è difficile che di fronte ad una scelta si possa venire a giocare nella Lazio. Normale che ci sia indecisione. Deve essere un giocatore di personalità e di spessore, convinto di far bene a prescindere dalla depressione dell’ambiente. Un po’ come ha fatto Gattuso. Poi se tu non sei tempestivo nel chiedere le trattative e concedi tempo, è facile che subentrino opzioni che si fanno preferire."

"E’ chiaro che parli di una società che vive nella continua contestazione con i propri tifosi. Giocatori, adetti ai lavori, tutti conoscono la situazione. I calciatori tra di loro si parlano, le problematiche emergono. E’ un’agonia che si protae, arriverà gente che non ha situazioni più appetibili”.