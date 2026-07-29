Calciomercato Lazio | Becker, il nuovo nome per la fascia: operazione complessa
29.07.2026 14:14 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
CALCIOMERCATO LAZIO - Nel mercato della Lazio c'è sempre spazio per nomi nuovi. L'ultimo arriva per la fascia sinistra e porta il nome di Vitalie Becker, terzino classe 2005 dello Shalke 04.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società biancoceleste starebbe seguento attentamente il calciatore. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2027 ed è stato uno dei protagonisti del ritorno della sua squadra in Bundesliga.
Stando a Di Marzio, l'operazione non sarebbe semplicissima, ma da Formello restano a guardare in attesa anche di novità in uscita. Sulla corsia mancina, nello stesso ruolo di Becker, la Lazio conta già Tavares, Pedraza e Pellegrini.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.