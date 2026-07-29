Calciomercato Lazio | Fabbian in discesa? La Fiorentina spiana la strada

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Brescianini o Fabbian. I nomi sono sempre quelli che il mercato della Lazio si tira dietro ormai da due anni a questa parte. Il primo può giocare sia mediano, sia mezzala. Il secondo è un trequartista che, eventualmente, può essere abbassato nei tre di centrocampo. Tra i due, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il preferito sarebbe l'ex Bologna.

FABBIAN - Trasferitosi un anno fa a Firenze, ha deluso le aspettative al punto che la Viola sarebbe disposta a metterlo sul mercato dei prestiti pur di liberarsene. La Lazio guarda interessata e studia una possibile operazione. Stando a quel che scrive la rosea, sul fronte formula non dovrebbero esserci particolari complicazioni.

FORMULA - La Fiorentina sarebbe disposta a cedere Fabbian anche in prestito con diritto di riscatto e questo agevolerebbe una trattativa con i biancocelesti che, a quel punto, andrebbe improntata solo sul valore economico del giocatore. Per il momento passi concreti non sono stati fatti, ma da Formello avrebbero espresso la propria preferenza. Tra Fabbian e Brescianini a interessare di più è il trequartista.