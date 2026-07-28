Calciomercato Lazio | Comuzzo pronto per il Toro: fissate le visite mediche
28.07.2026 13:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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© foto di Federico De Luca 2026
Comuzzo è sempre più vicino a diventare un calciatore del Torino. Nelle ultime ore, infatti, il club granata ha chiuso l’accordo con la Fiorentina per l’arrivo del difensore, attenzionato anche dalla Lazio.
Come riportato da Nicolò Schira Comuzzo svolgerà le visite mediche nella giornata di domani e, successivamente, firmerà il contratto con il Torino fino al 2031 (1+4). Il difensore è atteso in città questa sera.
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