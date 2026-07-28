WOMEN | Mukasa: "La Lazio è il posto perfetto per me. L'ambiente è..."

Angel Mukasa è il nuovo portiere della Lazio Women, il suo arrivo è stato ufficializzato nelle scorse settimane. La biancoceleste si è presentata ai microfoni ufficiali del club spiegando cosa l'ha spinta a intraprendere una nuova esperienza in Italia: "Ho scelto la Lazio perché ovviamente è un grandissimo club in Italia. Mi piace molto il modo in cui gioca a calcio e non vedo l’ora di vivere questo ambiente di lavoro e di allenamento che sono sicura mi aiuterà a diventare una persona e una calciatrice migliore".

"In Turchia ho vissuto un’esperienza davvero molto interessante. Ho imparato tantissimo su me stessa, sia come persona sia come portiere. Credo che oggi possa portare con me una grande esperienza personale mettendo tutto questo al servizio della squadra e della mia crescita".

"La mia esperienza in Champions League è stata davvero molto utile. Giocare contro le squadre più forti mi ha permesso di rendermi conto di poter competere a quel livello e mi ha dato grande fiducia. Mi ha aiutato tantissimo a credere nelle mie capacità e dopo quell’esperienza mi sento molto sicura di me perché ho visto di poter essere all’altezza di quel livello".

"Credo che la Lazio sia il posto perfetto per me in questo momento. Per me è importante continuare a crescere sia individualmente sia insieme alla squadra. Credo che qui ci sia un ambiente professionale che saprà spingere me e tutta la squadra a dare il massimo".

"Penso che i miei principali punti di forza siano sicuramente la costruzione del gioco con i piedi e la capacità di leggere bene la partita. Inoltre, credo di essere brava nel parate. Gli aspetti su cui voglio migliorare sono la leadership e la capacità di prendere decisioni nei momenti più complicati e importanti della partita".

"Un obiettivo specifico no, ma voglio dare il massimo. Lavorare duramente e aiutare la squadra ad arrivare il più lontano possibile. Un obiettivo è sicuramente conquistare un posto in Champions League al termine della stagione".

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