Il Burnley propone l’ex obiettivo Broja: la posizione della Lazio
28.07.2026 12:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - C’è anche Armando Broja tra i nomi finiti in orbita Lazio. O forse, questa volta, sarebbe il caso di dire tornati in orbita Lazio. Il calciatore ex Chelsea, oggi al Burnley, era infatti stato accostato al club biancoceleste già in passato.
Negli ultimi giorni Broja è tornato al centro delle voci di mercato di casa Lazio in quanto proposto dal Burnley a condizioni vantaggiose, in prestito e senza obbligo di riscatto.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, però, Broja al momento non scalda particolarmente all’interno di Formello. La pista sembra essere quindi per il momento da accantonare, nonostante la disponibilità dello stesso calciatore a un trasferimento in Italia.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.