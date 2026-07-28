Lazio, un altro ritiro a porte chiuse? I lavori al Fersini bloccano l’apertura ai tifosi

28.07.2026 08:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, un altro ritiro a porte chiuse? I lavori al Fersini bloccano l’apertura ai tifosi

RASSEGNA STAMPA - Per il secondo anno di fila la Lazio viaggia spedita verso un altro ritiro a porte chiuse. Questa volta con la beffa, per i tifosi, di una serie di aperture annunciate e di fatto mai avvenute. Risale a ieri il comunicato con cui la società ha annunciato che anche la partita con l’Avellino di sabato 1 agosto alle ore 11:00 si svolgerà sul centrale di Formello, a porte chiuse, per i lavori in corso attualmente in corso al Fersini.

Un altro scivolone da parte della Lazio, che aveva già dovuto annunciare la disputa a porte chiuse della gara con la Flaminia Civita Castellana e che ora, come riporta l’edizione odierna del Messaggero, difficilmente potrà aprire le porte di Formello come annunciato.

Alla data del 1 agosto, di fatto, tre settimane su quattro di ritiro saranno andate in archivio con zero sedute a porte aperte per i tifosi e una sola, dopo le presentazioni di Doekhi e Pedraza, aperta alla stampa. Non esattamente quanto era stato annunciato circa un mese fa dalla Lazio, con i tifosi che ancora una volta saranno costretti ad aspettare una gara in trasferta per il primo incontro stagionale con la squadra.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.