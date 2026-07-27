Nazionale, è ancora tabula rasa. Di Marzio: “Maldini e Leonardo si dimettono. Il CT…”

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Dieci giorni dopo è di nuovo tabula rasa per la Nazionale italiana. Tanto è durato il mandato di Paolo Maldini da direttore tecnico e di Leonardo da advisor. I due, dopo il clamoroso dietro-front della FIGC sul nome di Pirlo, hanno deciso infatti di rassegnare le proprie dimissioni.

Lo riporta Gianluca Di Marzio, che fa il punto anche sui possibili candidati alla panchina della Nazionale. In cima alla lista sarebbe tornato quindi Roberto Mancini, da sempre primo candidato di Giovanni Malagò. Ma non solo.

Sullo sfondo rimane anche Antonio Conte, che piace molto alla Lega Serie A. Giorgio Chiellini vede inoltre salire le chance di diventare direttore tecnico, mentre sfuma il nome di Thiago Motta che sarebbe stato la scelta di Maldini e Leonardo.