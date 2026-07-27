Avellino, Nesta pensa già alla Lazio: le parole in vista dell'amichevole

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L'Avellino ha battuto in amichevole la Sambenedettese, una prova soddisfacente dei biancoverdi di Nesta che sabato 1° agosto affronteranno la Lazio a Formello per un altro test estivo. Il tecnico, in vista del prossimo appuntamento particolarmente sentito, ha parlato così del lavoro svolto finora: "Ho visto cose positive. Voglio che tutta la squadra abbia un minutaggio importante, abbiamo giocato domenica, martedì di nuovo, poi sabato a Roma con la Lazio. Sono contento di quello che ho visto, dell'interpretazione della gara, avevo chiesto di pressare di più, ma i carichi di lavoro fatti non lo hanno permesso, spero che le gambe vadano più forte tra qualche mese, ma ho visto cose buone".

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