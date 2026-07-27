Mattei: "Lazio? Mancano tre titolari. Ratkov è l'alternativa all'attaccante"

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

Il giornalista Stefano Mattei è intervenuto a RadioSei e ha parlato di cosa manca all'organico della Lazio per affrontare la prossima stagione senza il rischio di vivere un altro campionato anonimo. Ecco le sue parole: "Sono passati circa dieci giorni e Gattuso è tornato sul problema. Ieri ha detto che manca qualcosa e sappiamo che mancano un centrale, un trequartista ed un attaccante. Mancano quindi tre titolari ed è complicato trovarli con le casse della Lazio."

"Dietro servono esperienza e velocità, Markmann alle spalle ha un solo anno tra i professionisti. Davanti, o Dia torna quello del primo anno, o manca un trequartista. Se Sarri non lo faceva giocare e Gattuso chiede un attaccante, Ratkov può essere l’alternativa e non il titolare."

"Durante la conferenza di Reggio Calabria, Lotito ha detto che la Reggina deve essere leader e non vivacchiare, perché la Lazio non può fare altrettanto? Per me ci sono squadre meno attrezzate della Lazio, ma il problema è che a Roma non puoi permetterti un altro campionato anonimo. Nella Lazio ci sono diverse cose che non si capiscono, vedi Floridi all’Acireale con Palella, presente al Nasdaq. Non c’è mai chiarezza al 100%”.