Lazio | Mandas arrugginito, Pellegrini troppo nervoso: gli appunti di Gattuso

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha vinto 6-0 il test contro la Flaminia Civita Castellana. La caratura dell'avversario era decisamente modesta, ma hanno iniziato a vedersi alcuni spunti interessanti. Non sono mancati, però, gli aspetti da rivedere.

Come riporta il Messaggero, Mandas è apparso ancora arrugginito: dopo appena un minuto un suo errore in impostazione ha costretto Provstgaard a un provvidenziale salvataggio sulla linea. Da segnalare anche il nervosismo di Pellegrini, richiamato da Gattuso al termine della gara. Dopo un duro intervento di D'Angelo su Zaccagni – che il tecnico della Flaminia voleva sostituire, salvo poi essere fermato da Gattuso con una battuta ("Ai nostri tempi non avremmo mai giocato") – il terzino biancoceleste ha reagito mettendo una mano sul volto dell'avversario.

Ammonito poco dopo per un fallo a centrocampo, è stato quindi sostituito. "L'importante è avere rispetto. In campionato oggi saremmo rimasti in dieci. So che siamo annebbiati, ma non si reagisce", il richiamo di Gattuso. Segnali da correggere, come quelli arrivati da Taylor, apparso ancora indietro di condizione: impiegato su entrambe le corsie nel primo tempo, non è quasi mai riuscito a trovare la posizione né a incidere.