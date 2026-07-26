Lazio, Lotito arriva a Formello: accanto a Fabiani per l’amichevole
26.07.2026 19:25 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Anche Claudio Lotito a Formello. Il patron della Lazio è arrivato nel centro sportivo biancoceleste a secondo tempo inoltrato della sfida dei biancocelesti con il Flaminia Civita Castellana. Lotito si è accomodato accanto a Fabiani per assistere alla gara, ma non è da escludere possa rimanere anche dopo il match per un aggiornamento on il ds e Gattuso.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.