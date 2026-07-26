Lazio, caccia al trequartista: sfumati i primi obiettivi, si guarda a Firenze
26.07.2026 11:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Cercasi trequartista in casa Lazio. È questo uno dei principali profili nel mirino del club biancoceleste, che nel corso dell’estate ha già dovuto rinunciare ad Asp Jensen e che difficilmente riuscirà ad arrivare a Stojkovic.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, allora, la Lazio potrebbe decidere di spostare lo sguardo in casa Fiorentina. Nel mirino del club biancoceleste, infatti, rimangono i nomi di Marco Brescianini e Giovanni Fabbian.
Il primo è partito titolare nell’amichevole della Fiorentina contro il QPR, il secondo è entrato invece nella ripresa. Per entrambi, in ottica Lazio, potrebbe rivelarsi decisivo un eventuale via libera alla cessione da parte di Grosso.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.