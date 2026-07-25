Aggredito Antonini: il presidente del Trapani è in ospedale

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© foto di Laerte Salvini

Il presidente del Trapani Calcio, Valerio Antonini, è stato aggredito questa mattina mentre si trovava nel centro storico di Trapani.Secondo quanto riportato dall'Ansa, è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha trasportato il numero uno del club calabrese, nonché tifoso della Lazio, al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate, dove attualmente trova per gli accertamenti. Non sono ancora state definite le dinamiche dell'incidente, ma in una nota ufficiale della società vengono prese le distanze e condannato "un gravissimo episodio di violenza", conseguenza di un "agguato vile e premeditato".