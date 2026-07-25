Trapani, Antonini punge: "Altro che Lotito! Siamo noi i più forti"

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© foto di Laerte Salvini

Valerio Antonini contro Lotito e la Reggina. Il presidente del Trapani, retrocesso a causa di una maxi penalizzazione ma certo di essere riammesso in C, è convinto di avere la squadra più forte in Serie D. Così infatti ha scritto sui social, snobbando la nuova esperienza del patron della Lazio. Di seguito le sue parole.

“Ci siamo. Squadra quasi pronta. Il bello che nessuno ha capito che giocatori stiamo prendendo. Meraviglioso. Prossima settimana ci sarà un presidente che annuncia 22 nuovi giocatori. Staff pronto. E saremo ovviamente i più forti. Altro che amaranto in salsa lotitiana. Tutto ciò nonostante la ferma e forte speranza di riavere la serie C. Se il Bari spera nella B, se Foggia la C, mi considero già riammesso in Serie C. E non lo dico tanto per dire. Per chi ha sempre avuto fiducia in me, sappiate che non si molla di un cm. Ed entro poche settimane saranno chiare tante situazioni messe in campo in questi ultimi mesi".