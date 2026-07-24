Ex Lazio | Jovane Cabral firma con il Gremio: c'è l'annuncio - FOTO
24.07.2026 23:00 di Mauro Rossi
Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it
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Jovane Cabral è ufficialmente un nuovo giocatore del Gremio. Come annunciato dal club tramite i suoi canali ufficiali, l'attaccante ex Lazio ha firmato un contratto che lo legherà alla squadra di Porto Alegre fino al 2027. Il classe 98, dopo essersi messo in mostra con la nazionale di Capo Verde all'ultimo mondiale, è pronto a ripartire con una nuova avventura in Brasile: è il primo calciatore capoverdiano a vestire i colori del Gremio.