Ex Lazio | Jovane Cabral firma con il Gremio: c'è l'annuncio - FOTO

WEBTV PEDRAZA ALLA LAZIO: ECCO LA FRASE PRIMA DI ENTRARE A FORMELLO - VD Tra i giocatori arrivati a Formello per il raduno prima dell'inizio della nuova stagione, un solo volto nuovo, quello di Pedraza, arrivato nei giorni scorsi a Roma dal Villarreal. Primissime foto con i tifosi presenti, qualche autografo. Lo spagnolo, chiamato da un... Tra i giocatori arrivati a Formello per il raduno prima dell'inizio della nuova stagione, un solo volto nuovo, quello di Pedraza, arrivato nei giorni scorsi a Roma dal Villarreal. Primissime foto con i tifosi presenti, qualche autografo. Lo spagnolo, chiamato da un... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | L’INDISCREZIONE DI PEDULLÀ: SONDAGGIO DALLA SERIE A PER TAVARES CALCIOMERCATO LAZIO - Corsie affollate in difesa in casa Lazio dove ci sono al momento sei giocatori per due maglie. Sulla sinistra, in particolare, Pedraza si è aggiunto a Tavares e Pellegrini rendendo inevitabile la cessione di uno dei due giocatori. Se per... CALCIOMERCATO LAZIO - Corsie affollate in difesa in casa Lazio dove ci sono al momento sei giocatori per due maglie. Sulla sinistra, in particolare, Pedraza si è aggiunto a Tavares e Pellegrini rendendo inevitabile la cessione di uno dei due giocatori. Se per...