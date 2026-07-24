Milani dice addio alla Lazio: "Grazie". Ora l'Inter - FOTO
24.07.2026 21:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Alessandro Milani è un nuovo giocatore dell'Inter. Dopo aver passato l'ultima stagione in prestito all'Avellino, il terzino sinistro ha lasciato la Lazio a titolo definitivo, come comunicato dalla stessa società biancoceleste. Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, il classe 2005 ha salutato e ringraziato il club di Formello: "Grazie", si legge. Di seguito la foto.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.