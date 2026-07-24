Ascoli - Lazio, la data di apertura della vendita dei biglietti: i dettagli
L'Ascoli Calcio ha annunciato sul proprio sito ufficiale che l'apertura della vendita dei biglietti per l'amichevole in programma il 2 agosto con la Lazio è prevista martedì 28 luglio. Il club, infatti, ha anticipato la chiusura della seconda fase della campagna abbonamenti a lunedì 27 luglio al fine di evitare disagi o code online sul sito Ticketone. Di seguito il comunicato ufficiale:
"Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che la chiusura della seconda fase della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2026/27 è stata anticipata alle ore 16:00 di lunedì 27 luglio.
La decisione è stata assunta al fine di evitare possibili disagi e code presso i punti vendita Ticketone, in considerazione dell’apertura, prevista per martedì 28 luglio, della vendita dei biglietti per l’amichevole Ascoli-Lazio, in programma il prossimo 2 agosto."