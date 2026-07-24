Lazio, sfuma un obiettivo per la difesa: c’è l’accordo con un altro club di Serie A
CALCIOMERCATO LAZIO - In attesa di definire la situazione Romagnoli la Lazio continua a monitorare le opzioni per una difesa inevitabilmente da rinforzare. Se il primo nome della lista rimane sempre quello di Sergi Dominguez, c'è un altro nome da depennare dalla lista.
Come riportato da GIanluca Di Marzio, infatti, è ormai in chiusura il trasferimento di Eray Comert al Torino: secondo il noto esperto di mercato ci sarebbero gli accordi tra il club e il 28enne svizzero, che era nel mirino anche della Lazio.
Comert, infatti, era stato accostato già negli scorsi mesi alla società biancoceleste. L'ex difensore del Valencia poteva rappresentare un profilo adatto alle necessità della Lazio vista la scadenza del contratto col Valencia, club in cui aveva conosciuto Gattuso nella stagione 2022/23. Il centrale elvetico, però, arriverà sì in Serie A ma per giocare con la maglia del Torino.