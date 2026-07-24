WOMEN | Connolly: “Mi sento leader di questa Lazio, voglio due gol”

Nuova stagione con la maglia della Lazio Women alle porte per Megan Connolly. Il difensore biancoceleste, allora, dal ritiro di Celano ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club. Queste le sue parole: “In questo momento sono molto felice di rimanere qui un altro anno con la squadra. In questa stagione penso ci aspetta un’annata forte con la squadra”.

“Quest’anno siamo un nuovo gruppo ma non sono cambiati gli obiettivi e sono molto felice. Le nuove arrivate sono molto felici, non cambiano i principi tattici e speriamo di poter fare ancora una volta una stagione importante. Ci sono tante giovani, per me è importante essere leader per la squadra. È una cosa che mi piace, ma anche altre compagne hanno questo ruolo ed è un bene”.

“Sul campo è molto importante parlare bene italiano, comunicare sempre con la squadra. Visentin? Spero di poterla aiutare con lanci dalla difesa, è forte e veloce. Spero di poterle fare tanti assist. E magari riuscire a fare un paio di gol anche io”.