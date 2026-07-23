Calciomercato Lazio | Contatti per Gimenez: tutti i dettagli

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

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CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio tenta il colpo. Il club biancoceleste vuole regalare a Gennaro Gattuso un centravanti di livello, in grado di risanare la carestìa di gol della scorsa stagione. L'ex ct dell'Italia è pronto a rilanciare Santiago Gimenez, reduce da una stagione deludente con la maglia del Milan. Per molti si tratterebbe di una scommessa, ma il messicano ha dimostrato negli anni che il gol è di sua competenza.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Lazio si sta muovendo concretamente per provare a portare l'ex Feyenoord a Formello. Sono andati in scena contatti con Rafaela Pimenta, agente del calciatore. Gimenez accetterebbe di buon grado la destinazione biancoceleste, dove potrebbe rilanciarsi senza avere troppa concorrenza e pressione.

Il nodo da sciogliere a questo punto resta la formula: le risorse economiche della Lazio sono limitate e per questo motivo può proporre solo un prestito per convincere il Milan. Si attendono sviluppi, ma Gimenez piace alla Lazio. E l'interesse è corrisposto.