Calciomercato Lazio | Dominguez chiede la cessione: Fabiani in pressing

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Entra nella settimana decisiva la trattativa per Sergi Dominguez. Forte della volontà del difensore, che nei giorni scorsi ha avuto anche un confronto con Gennaro Gattuso, la Lazio continua a lavorare per trovare l'intesa con la Dinamo Zagabria. Da Formello è arrivata un'apertura sulle richieste del presidente Boban e l'operazione potrebbe chiudersi intorno ai 12 milioni di euro complessivi (3,5 milioni di parte fissa più 8,5 di bonus), anche se resta ancora da sciogliere il nodo della formula.

Il club biancoceleste vorrebbe infatti legare l'investimento a un diritto di riscatto oppure trasformare l'acquisto a titolo definitivo in un obbligo condizionato, ad esempio al raggiungimento della qualificazione alle coppe europee. La Dinamo, che dovrà riconoscere al Barcellona una percentuale sulla futura cessione del giocatore, continua invece a spingere per un obbligo di riscatto più facilmente raggiungibile.

Nel frattempo Dominguez resta concentrato sugli impegni con la formazione croata. Domani sarà a disposizione per l'andata del secondo turno preliminare di Champions League contro il Thun e, secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Messaggero, in base agli accordi tra il giocatore e il club dovrebbe disputare anche la gara di ritorno in programma martedì prossimo prima di ricevere il via libera per il trasferimento.

Il direttore sportivo Angelo Fabiani continua a mantenere i contatti con tutte le parti, ma non perde di vista le alternative. Sullo sfondo resta infatti Pietro Comuzzo: il difensore della Fiorentina rappresenta il piano B e, a differenza di Dominguez, potrebbe lasciare il club viola anche con la formula del prestito.