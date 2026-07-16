FORMELLO GIORNO 4 - Lazio, mattinata con due nuovi assenti. E Gattuso prova i piazzati
AGGIORNAMENTO ORE 09:39 - Si riparte con un nuovo esercizio incentrato sullo sviluppo di azioni offensive. Squadra divisa ancora su due metà campo e in micro gruppi da cinque giocatori.
AGGIORNAMENTO ORE 09:36 - Stop ai piazzati e nuova pausa per dissetarsi.
AGGIORNAMENTO ORE 09:35 - Anche Pedraza e Taylor tra coloro che battono i corner.
AGGIORNAMENTO ORE 09:26 - Squadra divisa tra giocatori con e senza fratino, Gattuso dà il via ai lavori sui calci piazzati. Si alternano intanto le coppie di portieri Motta/D'Alessio e Mandas/Renzetti.
AGGIORNAMENTO ORE 09:22 - Via alle prove tattiche dopo una nuova pausa per dissetarsi.
AGGIORNAMENTO ORE 09:15 - Oltre a Patric e Kovac, non si vedono in campo neanche Rovella e Pellegrini.
AGGIORNAMENTO ORE 09:10 - Dopo la fase atletica e una breve pausa per dissetarsi ecco il pallone. Ancora esercizi divisi in gruppi per la squadra, mentre i portieri si spostano a lavorare a parte.
AGGIORNAMENTO ORE 09:06 - Regolarmente in gruppo Belahyane dopo la seduta differenziata di ieri pomeriggio e i problemi accusati alla caviglia martedì.
AGGIORNAMENTO ORE 09:01 - Inizia con la consueta fase di attivazione atletica l'allenamento mattutino del quarto giorno di ritiro per la Lazio. Anche i portieri partecipano con i compagni, con la squadra divisa in quattro gruppi.
AGGIORNAMENTO ORE 08:53 - Già in campo Gattuso e il suo staff, a minuti entrerà sul terreno di gioco anche la squadra.
FORMELLO - Quarto giornodi ritiro per la Lazio di Gattuso. Dopo la singola seduta andata in scena ieri il programma dei biancocelesti ripartirà da una doppia seduta in calendario. Ancora ai box Cataldi, Isaksen e Furlanetto, alle prese con i rispettivi recuperi. Da valutare invece la presenza in gruppo di Belahyane, ieri a parte dopo il fastidio alla caviglia accusato nel pomeriggio di martedì. Ancora out, invece, Patric.