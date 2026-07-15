Lazio, Doekhi si racconta: “Messi il migliore, ma il mio idolo è un altro”

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C’è spazio anche per il racconto di se stesso e dei propri idoli nell’intervista di presentazione di Danilho Doekhi. Il nuovo calciatore della Lazio, infatti, ha svelato il difensore a cui si ispira e non solo. Di seguito le sue parole.

“Il mio idolo è sempre stato Varane. Ha smesso di giocare ma mi è sempre piaciuto tantissimo, anche perché abbiamo uno stile simile. Per me è un punto di riferimento”.

“Se invece parliamo in generale direi Lionel Messi. Tanti parlano di Maradona e di tanti altri campioni, ma io non li ho mai visti giocare dal vivo. Tra quelli che ho visto scelgo Messi”.