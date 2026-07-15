Lazio, Doekhi si racconta: “Messi il migliore, ma il mio idolo è un altro”
15.07.2026 19:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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C’è spazio anche per il racconto di se stesso e dei propri idoli nell’intervista di presentazione di Danilho Doekhi. Il nuovo calciatore della Lazio, infatti, ha svelato il difensore a cui si ispira e non solo. Di seguito le sue parole.
“Il mio idolo è sempre stato Varane. Ha smesso di giocare ma mi è sempre piaciuto tantissimo, anche perché abbiamo uno stile simile. Per me è un punto di riferimento”.
“Se invece parliamo in generale direi Lionel Messi. Tanti parlano di Maradona e di tanti altri campioni, ma io non li ho mai visti giocare dal vivo. Tra quelli che ho visto scelgo Messi”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.