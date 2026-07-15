Reggina, blitz di Lotito sul mercato: in chiusura un nuovo acquisto

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

Mentre in casa Lazio è l'ennesima estate di rifondazione e di crisi, il presidente Claudio Lotito è impegnato a proseguire i lavori nel calciomercato della Reggina. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il club amaranto nelle ultime ore avrebbe tentato un blitz per strappare Dario Giacomarro al Trapani. Il centrocampista era stato annunciato nelle scorse settimane dal club siciliano, ma il tentativo della Reggina potrebbe cambiare le carte in tavola.