Lazio, Ledesma riparte dal Torino: ecco la categoria che allenerà

15.07.2026 10:30 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, Ledesma riparte dal Torino: ecco la categoria che allenerà
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RASSEGNA STAMPA - Cristian Ledesma è pronto a ripartire dal Torino. Manca soltanto l'ufficialità, ma, scrive il Corriere dello Sport, l'ex centrocampista della Lazio sarà il nuovo allenatore dell'Under 17 granata, la stessa categoria guidata nella scorsa stagione a Formello, dove il cammino si era fermato ai quarti di finale dei playoff contro l'Empoli, poi campione d'Italia.

Nonostante l'addio, Ledesma aveva ribadito tutto il suo legame con i colori biancocelesti durante la manifestazione dei tifosi del 2 luglio: "La Lazio per me è troppo importante, sono orgoglioso di aver combattuto per questi colori e averla difesa in campo".

Nel frattempo il settore giovanile biancoceleste ha ormai definito quasi tutto l'organigramma tecnico: resta da assegnare soltanto la panchina dell'Under 16, mentre Francesco Punzi è stato confermato alla guida della Primavera.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.