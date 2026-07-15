Lazio, Ledesma riparte dal Torino: ecco la categoria che allenerà

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RASSEGNA STAMPA - Cristian Ledesma è pronto a ripartire dal Torino. Manca soltanto l'ufficialità, ma, scrive il Corriere dello Sport, l'ex centrocampista della Lazio sarà il nuovo allenatore dell'Under 17 granata, la stessa categoria guidata nella scorsa stagione a Formello, dove il cammino si era fermato ai quarti di finale dei playoff contro l'Empoli, poi campione d'Italia.

Nonostante l'addio, Ledesma aveva ribadito tutto il suo legame con i colori biancocelesti durante la manifestazione dei tifosi del 2 luglio: "La Lazio per me è troppo importante, sono orgoglioso di aver combattuto per questi colori e averla difesa in campo".

Nel frattempo il settore giovanile biancoceleste ha ormai definito quasi tutto l'organigramma tecnico: resta da assegnare soltanto la panchina dell'Under 16, mentre Francesco Punzi è stato confermato alla guida della Primavera.