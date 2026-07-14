Ex Lazio | Hysaj-Lecce, formalizzata l'offerta: il punto della situazione
14.07.2026 19:15 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Conclusa la lunga esperienza con la Lazio, Elseid Hysaj è pronto a iniziare una nuova avventura, e potrebbe essere sempre in Serie A. Si era già parlato, nelle ultime ore, di un forte interessamento del Lecce, a caccia di un'occasione di mercato, nei confronti del terzino. Il calciatore è, infatti, svincolato dopo l’addio ai biancocelesti.
Le parti sono in contatto per capire la fattiibilità dell'operazione e, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il club giallorosso avrebbe, proprio in questi minuti, formalizzato l'offerta. Una risposta è attesa entro la giornata di domani.
Il @OfficialUSLecce ha formalizzato l’offerta a Hysaj: attesa una risposta entro domani @SkySport https://t.co/uCHwZIJ8M2— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 14, 2026
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.