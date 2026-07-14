Ex Lazio | Hysaj-Lecce, formalizzata l'offerta: il punto della situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conclusa la lunga esperienza con la Lazio, Elseid Hysaj è pronto a iniziare una nuova avventura, e potrebbe essere sempre in Serie A. Si era già parlato, nelle ultime ore, di un forte interessamento del Lecce, a caccia di un'occasione di mercato, nei confronti del terzino. Il calciatore è, infatti, svincolato dopo l’addio ai biancocelesti.

Le parti sono in contatto per capire la fattiibilità dell'operazione e, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il club giallorosso avrebbe, proprio in questi minuti, formalizzato l'offerta. Una risposta è attesa entro la giornata di domani.

Il @OfficialUSLecce ha formalizzato l’offerta a Hysaj: attesa una risposta entro domani @SkySport https://t.co/uCHwZIJ8M2 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 14, 2026