Calciomercato Roma | Obiettivo Summerville: l'assist arriva dalla Lazio?
14.07.2026 12:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Roma è a caccia di un nuovo esterno. Sfumato Greenwood, ormai a un passo dal Fenerbahce, la società giallorossa deve per forza guardare altrove. In cima alla lista c'è Garnacho, poi c'è Summerville che piace molto a Gasperini. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il suo arrivo non escluderebbe quello dell'argentino.
Un aiuto per l'attaccante del West Ham potrebbe arrivare proprio dalla Lazio: il suo procuratore, infatti, è lo stesso di Danilho Doekhi, arrivato nella Capitale per diventare un nuovo giocatore biancoceleste. Per questo ora potrebbe incontrare la Roma per parlare di Summerville e trattare il secondo trasferimento in poche ore.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.