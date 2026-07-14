Taylor, la missione Olanda passa per la Lazio: l'obiettivo futuro

RASSEGNA STAMPA - In poco meno di sei mesi ha conquistato la Lazio, ora vuole fare lo stesso con Gattuso. Ieri, nel primo giorno di ritiro a Formello, subito protagonista del gioco e delle partitelle. A gennaio era stato catapultato all'improvviso in un campionato nuovo e in una squadra in piena emergenza. Sarri lo aveva lanciato immediatamente a centrocampo a soli due giorni dal suo arrivo.

Adesso invece, Taylor potrà con più tempo assimilare le idee del nuovo allenatore. Gattuso lo considera uno degli uomini attorno ai quali costruire la nuova Lazio. Sia nel 4-2-3-1 che nel 4-3-3 l'olandese sarà il riferimento a centrocampo insieme a Rovella. Taylor dovrà assicurare qualità, ritmo e inserimenti, senza dimenticare quei gol che hanno sempre caratterizzato la sua carriera. Nell'ultima stagione completa disputata con l'Ajax ha chiuso addirittura da capocannoniere della squadra con 15 reti in 52 presenze tra campionato e coppe.



La prossima stagione con la Lazio può rappresentare per l'olandese una grande occasione per mettersi in mostra sotto gli occhi del prossimo ct della Nazionale. Per questo la stagione che sta per iniziare assume un valore particolare. Il club biancoceleste punta sulle sue qualità per ritrovare gol e continuità in mezzo al campo.