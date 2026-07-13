Inter, Marotta presenta la nuova stagione e cita la Lazio: "Quest'anno..."

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L'Inter ha presentato la nuova stagione, in conferenza stampa hanno parlato il tecnico Cristian Chivu e il presidente, Giuseppe Marotta. Quest'ultimo ha espresso orgoglio per i risultati raggiunti nella precedente stagione e parlando degli appuntamenti che attendono la squadra in quella che inizierà a breve, ha dichiarato: "Oggi ci presentiamo ai nastri di partenza azzerati con nuovi obiettivi: siamo l'unica squadra italiana che partecipa a 4 competizioni, considerando anche la Supercoppa. Quest'anno questa sarà in partita secca, Inter-Lazio. Gli obiettivi sono tutti di grande prestigio, dovremo performare meglio in Champions League che è la competizione più importante al mondo. La Champions è una competizione che ci trova a confrontarci con delle corazzate, partecipiamo sapendo di trovare difficoltà ma lo faremo con la nostra forza di sempre".

"Abbiamo un nemico interno, quello che definisco 'sindrome della vittoria'. Non dobbiamo sentirci appagati, questo vale a 360° in tutta la società. Dobbiamo essere bravi ad avere umiltà e fame, quelle che ci hanno fatto raggiungere gli obiettivi dello scorso anno. Vogliamo vincere in modo sostenibile".

E sul caso Palestra, ha aggiunto: "Su Palestra ho spiegato: avevamo l'accordo con l'Atalanta, che dava seguito all'averlo trovato col giocatore. Non ci siamo tolti da un impegno preso o l'Atalanta ha rinegoziato. C'è stata una scelta di vita che può essere criticata o no, io sul giocatore e sul procuratore mi sono già espresso. Posso dire che quando ci si avvicina a certi giocatori le valutazioni schizzano in alto. Si possono fare anche operazioni non razionali, ma questo non fa parte delle nostre strategie. Gli investimenti devono avere una logica. Non siamo competitivi da questo punto di vista con le inglesi, ma con la creatività possiamo essere protagonisti sul mercato".

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