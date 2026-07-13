Nazionale, Garbo: "Guardiola? Un'operazione di marketing, niente di più"

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Daniele Garbo, intervenuto ai microfoni di TMW, ha commentato la nomina di Maldini e Leonardo rispettivamente come direttore tecnico e advisor della Nazionale: "Maldini è stato un mito del calcio italiano e credo che possa avere le qualità per ricoprire questo ruolo. Per mia natura però rimango sempre un po' scettico. Io penso che il calcio italiano vada ricostruito dalle fondamenta e quindi mi aspetto che Malagò provveda anche a questo. Ora attendiamo anche la nomina del commissario tecnico, ma al momento mi sembra che si stia costruendo un attico lussuoso su di un edificio fatiscente".

Poi, parlando del prossimo ct, ha aggiunto: "Il punto è che il ct della Nazionale non èun allenatore, ma un selezionatore. Quasi tutti gli allenatori di campo hanno fallito nella trasposizione del loro gioco, come Sacchi o Spalletti. Hanno bisogno di lavorare tutti i giorni per incidere in tal senso. In oltre con il materiale che avrebbe a disposizione credo che andrebbe incontro ad un fallimento anche lui. Sarebbe una bella operazione di marketing, ma niente di più".

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